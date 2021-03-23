شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية غدا وبعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية يومى الأربعاء والخميس.

وبدأت درجات الحرارة اليوم انخفاضها التدريجى على مناطق شمال الجمهورية، يكون ذلك ملموسًا على القطاع الشمالي الغربي حيث يكون الشعور بالطقس مائل للبرودة الى بارد نهارًا على الساحل الشمالي الغربي، يبقى مائل للحرارة الى حار على باقى المناطق الشمالية على أن يعتدل بنهاية اليوم، ويكون حار على مناطق شمال الصعيد، شديد الحرارة على وسط وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة الى بارد ليلًا على شمال ووسط الجمهورية، معتدل جنوبًا.



أجواء مشمسة يتخللها ظهور للسحب على مناطق شمال الجمهورية مع رياح نشطة إلى قوية إجمالًا، يصحبها اثارة للرمال على اغلب المناطق، تصل لمستوى العاصفة الرملية على مناطق شمال ووسط سيناء، مع عواصف رملية ثقيلة متوقعة على مناطق الصحراء الغربية، تمتد بتقدم ساعات النهار الى شمال ووسط الصعيد، ومساءً إلى جنوبه.

أما حالة البحرين، فيكون البحر الأحمر معتدل صباحًا ويضطرب بتقدم ساعات النهار، والبحر المتوسط مضطرب.