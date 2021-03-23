شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبحث دخول شركتين مجال جمع القمامة من المنازل بالإسماعيلية وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر الوزارة مع وفد من شركتين للاستثمار وإدارة المشروعات والخدمات البيئية، لمناقشة إمكانية الدخول فى عمليات الجمع السكنى للقمامة والنقل ونظافة الشوارع بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد فى إطار التعاون القائم، فيما يخص التخلص الآمن والمعالجة للمخلفات.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن اللقاء يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

وطلب شعراوى، من مسئولى الشركات بإعداد دراسة جدوى وعرض مقترح متكامل لعمليات تقديم الخدمات ونظافة الشوارع والجمع السكنى بكافة مناطق المحافظتين، بما يساهم فى رفع كفاءة المنظومة بجميع مراحلها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات، وتحسين جودة الخدمة بالمحافظتين.

وأكد شعراوى سعى الحكومة بكل قوة لتغيير مستوى نظافة الشوارع فى مختلف محافظات الجمهورية فيما يخص مستوى النظافة، للحصول على رضا ودعم المواطنين عند البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بما يساهم فى إنجاح المنظومة، خاصة مع النجاحات الكبيرة التى حققتها الحكومة فى مختلف الملفات الحيوية الأخرى التى تهم المواطن، مشددًا على أن الدولة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة النظافة ترغب فى تحقيق نتائج سريعة فى مستوى نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بإمكانية حل مشكلة القمامة بصورة نهائية وحدوث تغيير فى النظافة.

وأكد شعراوى على أهمية دور توعية المواطنين فيما يخص منظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع، وعدم إلقاء أى مخلفات خاصة عند تنفيذ البنية التحتية والمشروعات الجارية فى المنظومة الجديدة للمخلفات بكل المحافظات، ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات، والتنسيق مع الوزارات، والجهات المعنية للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات.

وأشار شعراوى، إلى أن الوزارة تنسق مع محافظة القاهرة لتوفير قطع أراضى تصلح لإقامة محطات وسيطة بالمنطقة الشرقية للاستفادة من كافة الموارد المتاحة، ورفع كفاة عمليات الجمع ومساعدة الشركات، مشددا على أن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان كافة مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بكافة المحافظات بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة لتطورات المنظومة على أرض المحافظات.

وطالب وزير التنمية المحلية الشركات بإعطاء صورة جديدة عن الشركات المصرية العاملة فى مجال المخلفات، قائلاً: "اثبتوا نفسكم كشركات مصرية تستطيع أن تنجح فى هذا الموضوع الحيوى والهام للدولة المصرية والمواطنين".