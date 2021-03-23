وزير الري: من المؤسف أن تتم المماطلة في عملية التفاوض بشأن سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استعرض وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي تطورات قضية مياة النيل وسد النهضة، خلال الجلسة المغلقة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم بحضور كبار الكتاب الصحفيين.

تناول اللقاء السرد التاريخي لعملية التفاوض حول قضية سد وفيها كشف الدكتور عبدالعاطي، عن حجم المرونة التي أبدتها الدولة المصرية طوال فترة التفاوض للوصول إلى إتفاق قانوني يحفظ للجانب الإثيوبي حقه في التنمية وحق مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب في عدم المساس بحصة كلا الدولتين من مياة النيل مع الوضع في الاعتبار الجوانب الفنية والمخاطر المحتملة من عملية بناء السد أو البدء في عملية الملء الجديدة دون الوصول لآليات محددة.

وأشار الوزير إلى أنه من المؤسف أن تتم المماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت خصوصاً وأن هناك ما يقرب من 11 سداً على نهر النيل بعضها تم تمويله من الدولة المصرية مما يؤكد على حسن نية الدولة المصرية في حق شعوب المنشاطئة على النهر في التنمية.

جرى الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة دائمة للاتصال والمتابعة الإعلامية لملف المياه وسد النهضة من وزارة الري المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن يتم الاتفاق والتوعية بقضية المياة وترشيد الاستهلاك وأهمية طرق الري الحديثة وكذا عرض عدالة الموقف المصري في قضية سد النهضة ومخاطبة الرأي العام داخلياً وخارجياً عن إنتاج محتوى إعلامي متخصص.

في نهاية اللقاء أكد الحضور على أهمية قضية المياة بإعتبارها أحد محددات الأمن القومي المصري ويمثل الحق في الحياة والحصول على المياه أول حق من حقوق الإنسان.

وقدم الحضور التحية للفريق التفاوضي المصري الذي حضر اللقاء مع الإشادة بالتنسيق بين كل مؤسسات الدولة المعنية بالملف وصولاً للحفاظ على حقوق الدولة المصرية.