شيخ الأزهر لوزير خارجية الصومال:"بلدكم لها أهمية كبرى عربيا وإفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، وزير خارجية الصومال، محمد عبدالرازق محمود، بمقر المشيخة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر حريص على تقديم كل الدعم لدولة الصومال، لما تمثله هذه الدولة الشقيقة من أهمية كبرى عربيًّا وأفريقيًّا، مؤكدا أن الأزهر بصدد تدريب وتأهيل الأئمة الصوماليين بعد أن تم الاتفاق مع وزير الأوقاف الصومالي، لرفع كفائتهم وتأهيلهم لنشر الفكر الوسطي بين أبناء الشعب الصومالي ومواجهة التطرف التي لطالما هددت أمن واستقرار كثير من البلدان الأفريقية.

وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر فتح أبوابه مؤخرا أمام الطلاب الوافدين للانضمام للكليات العملية كالطب والهندسة وغيرها، بعد أن كانت دراستهم مقتصرة فقط على الكليات الشرعية، حتى يسهموا في تطوير بلادهم والنهوض بها، مضيفا أن جامعة الأزهر تستقبل 873 طالبا صوماليا، ونأمل أن يشاركوا في صناعة نهضة علمية حقيقية وأن يساهموا في إحلال الأمن والسلام بالصومال.

من جانبه، قال وزير خارجية الصومال إن الأزهر يحظى بمكانة كبيرة لدى جميع الصوماليين، معربًا عن شكر بلاده العميق للأزهر الشريف على ما قدمه من دعم للصومال للخروج من محنتها، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر في مكافحة التطرف، بما لديه من خبرات كبرى في هذا الشأن.