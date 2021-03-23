حشيش وترمادول ومورفين.. التضامن: 179 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية على مدار الفصل الدراسي الأول من العام الدراسى الحالي، حيث تم الكشف على 8562 سائقا بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتبين تعاطب 179 حالة من السائقين للمواد المخدرة "حشيش، ترمادول، مورفين، تعاطى متعدد"، مؤكده أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت القباج، استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طول الفصل الدراسى الثاني مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ 500 حملة بشكل مفاجئ طوال فترة الفصل الدراسي الأول استهدفت الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بمختلف المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

وأضاف عثمان، أنه تم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية ،مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة، خاصة التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب، وذلك خلال فترة الدراسة، لافتا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

وأشار عثمان، إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، يستمر في تلقي الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة، وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .

يأتي ذلك في الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.