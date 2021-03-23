قبل ترويجها بالقاهرة.. ضبط صاحب مكتبة وبحوزته كمية من الألعاب النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب محل أدوات مكتبية؛ لجلبه كمية من الألعاب النارية من الخارج، وتوزيعها على التجار.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام صاحب محل أدوات مكتبية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بجلب كمية من الألعاب النارية من الخارج بداخل حاويات خاصة بالأدوات المكتبية وتوزيعها على التجار بدائرة القسم؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه، وبإرشاده تم ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة داخل أحد المخازن ملكه كائن بمنطقة مدينة نصر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.