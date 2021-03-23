شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينيب محافظ القاهرة في احتفال وزارة الأوقاف بـ ليلة النصف من شعبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذلك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) يوم السبت 14من شعبان 1442هــ الموافق 27 / 3 /2021م عقب صلاة العشاء

وهنأ وزير الأوقاف الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان .

وأكد وزير الأوقاف أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح

وشدد وزير الأوقاف على أن الاحتفال سيتم وفق اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد، سائلاً الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.