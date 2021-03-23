شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأردني في القاهرة : نتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة حرص الأردن على أن تكون لمصر دورها الكبير، وفي مقدمة الريادة العربية، مشيرًا إلى أنه كما تؤيد مصر الشقيقة قضايا الأردن ومصالحه، فإن المملكة الأردنية الهاشمية تدعم وتساند القضايا التي تهم مصر.

وأشار في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى تقدير بلاده للموقف المتوازن الذي تتبناه مصر ومساعيها لإيجاد حلٍ عادل لملف مياه سد النهضة وأن يكون حلاً منصفًا يلبي المصالح المشتركة لأطراف الملف، استناداً للقانون الدولي

وحول اجتماعات اللجنة الأردنية المصرية العليا المشتركة، التي تلتئم، الثلاثاء، في عمّان، أكد السفير الأردني التطلّع إلى أن يصل التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات ترتقي إلى متانة التعاون السياسي في علاقات البلدين، والتي وصلت لمستويات متميزة.

وأضاف أن الاجتماعات المشتركة ستختتم اليوم بتوقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إضافة لبرامج تنفيذية مشتركة بين الوزارات المعنية.

وأشار إلى أن الاجتماعات في دورتها التاسعة والعشرين سيصدر عنها محضر ختامي لمجريات المباحثات التي درات، على مدار الأيام الماضية، بين المسؤولين الأردنيين والمصريين على مختلف مستوياتهم الفنية والوزارية.

وقال العضايلة إن «القطاعات المتعددة التي تشملها الاجتماعات، من الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والسياحة والآثار والمياه والإسكان والتطوير الحضري، إضافة للربط الكهربائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشكّل في مجملها باكورة عمل من التعاون والتنسيق المستمر بين حكومتي البلدين».

وتطرّق العضايلة، في رده على أسئلة حول مؤشرات التعاون البيني، إلى حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر، وتطلّع البلدين إلى الوصول لمستويات أعلى من التبادل التجاري لا سميا بعد تجاوز أزمة كورونا وتأثيرها على مختلف القطاعات خصوصاً في العام الماضي 2020.

وبيّن العضايلة، في نهاية حديثه، أن الحصة الكبرى من التبادل التجاري البيني هي لمصر، وفقاً لآخر الإحصائيات، داعياً لإقامة معارض تجارية في البلدين خلال المستقبل، وبما يزيد من تسويق المنتجات والصناعات، ويرفد اقتصاد البلدين.