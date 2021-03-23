شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب 72 هاتف محمول قادم من دبي في مطار برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط رجال جمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية الثلاثاء محاولة تهريب 72 هاتف محمول قادمة من دبي على خطوط طيران فلاى دبي، بالمخالفة لقانون الجمارك 207 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

وشهد المطار ورطة لأحد الركاب المصريين القادمين من دبى على خطوط طيران فلاى دبى، حيث قام بإخفاء 13 هاتف محمول بين طيات ملابسه محاولاً خداع رجال جمارك الموانئ الجوية، فتم اكتشاف الأمر عبر مرور الراكب على جهاز التفتيش الذاتى «إكس راي»، وشك رجال الجمارك فى أمره نظرًا لعدم انتظامه في الحديث والوقوف فاكتشف أمره على الفور، واتضح أنه قام بالاتفاق مع شخصان اخران لتهريب 72 هاتف حيث قام باخفاء 59 هاتف داخل دورة المياه، إلا أنه تم العثور عليها بواسطة موظفي الدائرة الجمركية بالمطار.

وذكرت التحقيقات، أن الراكب قام بلف الهواتف حول جسده وتم الإمساك به عند خروجه من الدائرة الجمركية محاولاً الخروج، وتم البحث بداخل دورة مياه بمعرفة فرد الأمن الجمركي ساري عبد الحليم، ومحمود فياله من مكافحة التهريب .

وقرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر للراكب والشخصان الآخران حمل رقم 5 لسنة 2021.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي

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العثور على 59 موبايل داخل "دورة مياة" .. ورطة لراكب حاول تهريب 73 موبايل بمطار برج العرب

العثور على 59 موبايل داخل "دورة مياة" .. ورطة لراكب حاول تهريب 73 موبايل بمطار برج العرب

العثور على 59 موبايل داخل "دورة مياة" .. ورطة لراكب حاول تهريب 73 موبايل بمطار برج العرب

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