شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الشرقية : ضبط ١.٤ طن لحوم وأسماك مخالفة في حملات تفتيشية على الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الثلاثاء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين

من جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية من مجالس المدن، والرقابة التموينية، ومباحث التموين وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر مارس الجاري بشن حملات تفتيشية، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء

وأسفرت الحملات عن تحرير 49 محضر مخالفة، كما تم ضبط طن و204 كجم لحوم منها 235 كجم لحوم ذبح خارج المجازر، و935 كجم لحوم مصنعة بدون بيانات، و34 كجم لحوم مصنعة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و97 كجم طيور منها 81 كجم طيور تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، و16 كجم طيور غير صالحة للاستخدام الآدمي، و100 كجم أسماك منها 50 كجم أسماك بدون بيانات، و50 كجم أسماك تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين