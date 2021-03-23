شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إسكان مطروح يتفقد أعمال إنشاء المبنى الخدمي لأهالي الكيلو 4 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح الثلاثاء، إن معدلات أعمال إنشاء المبنى الخدمي والتجاري الجديد بين عمارات الكيلو 4 الجديدة تسير وفق المخطط الزمنى مع الإسراع بها، حيث تم الانتهاء من الدور الأول للمبنى المقام من دور أرضي، و28 محل تجارى مساحة 32 م2 و2 كافتيريا بمساحة 80 م2، والدور الأول من م15 مكتب مسطح 64 م2، والدور الثاني والثالث بعدد 24 وحدة سكنية بمسطح يبدأ من 54 م2 إلى 96م2 لخدمة أهالي المنطقة السكنية.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان بمطروح أنه سيتم مراعاة توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمراعاة أماكن انتظار السيارات ضمن المخطط مع الإعلان عن مكونات المبنى الخدمي التجاري واستقبال طلبات الحجز بموقع التقدم لاستغلال المحلات والوحدات المنشأة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الاعمال والمشروعات الجارية للإسراع في نسب التنفيذ ومراجعة الإلتزام بالمواصفات الجيدة للتنفيذ