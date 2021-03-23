شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 26 مخالفة لمنشآت غذائية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن استعدادات شهر رمضان المبارك، ضبطت مديرية الصحة في المنيا 26 مخالفة خلال المرور على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون، وذلك من خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية، والتأكد من الالتزام التام بتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

أوضح الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة في المنيا أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، مؤكدا على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائى، إنه تم إعدام 91 كجم أغذية مختلفة وتم سحب 25 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.