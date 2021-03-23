شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع أعمال القافلة البيطرية المجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال القافلة البيطرية المجانية التي نظمتها كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح ومديرية الطب البيطرى بمطروح بوحدة مطروح البيطرية في إطار الخدمة المجتمعية لتقديم الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية من رؤوس الماشية والاغنام والماعز وغيرها مع تدريب طلاب الكلية عملياً وصقل خبراتهم التعليمية والتدريبية لتحقيق اقصى استفادة لهم.

وأوضح الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح أن القافلة تمت بحضور الدكتور صلاح عسران نائب رئيس جامعة مطروح لخدمة المجتمع، وعدد من الأساتذة المحاضرين وطلاب كلية الطب البيطرى ومن المقرر تنظيم القافلة القادمة الاحد القادم بوحدة القصر البيطرية لتقديم مزيد من الخدمات البيطرية لمربى الثروة الحيوانية بالمنطقة.