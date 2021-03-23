شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن فوز الفريق المصري بـ8 ميداليات في معرض جنيف الدولي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن فوز المشاركين المصريين بمعرض جنيف الدولى للاختراعات في دورته الاستثنائية ٢٠٢١ والذى أقيم إلكترونيا نظرا لظروف جائحة كورونا، والذين رشحتهم ودعمتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من بين مئات المتقدمين على 8 ميداليات موزعة على النحو التالى: (ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 برونزية).

ومن جانبه أعرب د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته بالنتيجة وفوز 8 مصريين من بين 10 ممن دعمتهم الأكاديمية، مشيراً إلى أن الأكاديمية دعمت هذا العام عدد أكبر من المبتكرين برسوم الاشتراك، حيث تم توفير مبلغ الدعم الخاص بتذاكر السفر والإقامة بسبب جائحة كورونا، وتم توجيه هذا الدعم لإتاحة فرص لعدد أكبر من المبتكرين المصريين للمشاركة في معرض جنيف 2021.

وأضاف صقر أنه طبقا للبيانات الواردة من إدارة المعرض، فقد فاز بالميدالية الذهبية الدكتور محمود فهمي عن ابتكاره الأنسولين الفموي: فعال وطويل المفعول، وفاز بالميدالية الفضية هشام التونسي عن ابتكاره فرن ضغط طبخ صحي وآمن مدمج، ومحمود الكومي عن ابتكاره روبوت التشخيص الطبي المبكر بواسطة الذكاء الاصطناعي، ود.فاطمة سمير عن ابتكارها غرسة تشكيل في الموقع تعتمد على البوليمر القابل للتحلل الحيوي طويلة الأمد لعلاج إصابات العظام.

أما الفائزين بالميدالية البرونزية هم: تامر عطية عن ابتكاره روبوت رشيق قابل لإعادة التشكيل، وحسام عبدالرازق عن ابتكاره سيارة سباق كهربائية، ود.عمرو هلال عن ابتكاره مزيج الزيوت العطرية بالنانو لحماية الفم والحلق والانتعاش، وعلا هيكل عن ابتكارها مستخلص بمساعدة إنزيم نخالة الأرز المجفف بالرش لشيخوخة صحية.

وأضافت د. منة الله مرسى الكتامى المشرف على المعرض من قبل أكاديمية البحث العلمى أنه تم اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض الهام طبقاً للمعايير المعلنة، موضحة سبل الدعم التي تقدمها الأكاديمية للاختراعات القابلة للتطبيق واحتضان المبتكرين الفائزين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، وجهاز دعم الابتكار والاختراع، ومعرض القاهرة الدولي للابتكار.