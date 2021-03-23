شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 480 وحدة سكنية.. محافظ الغربية يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقدية في مدينة طنطا لمتابعة عدد من المشروعات الجارية في العاصمة.

بدأت الجولة بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع تطوير العواصم من خلال إنشاء ٦ عمارات تحتوي كل عمارة على دور أرضي و٩ أدوار علوية بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان داخل منطقة العجيزي، وتابع المحافظ أعمال الحفر الجارية تمهيداً لوضع الأساسات طبقاً للرسوم الهندسية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن والذي يستهدف إنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع الإسكندرية، واختتمت الجولة بتفقد مقر النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الجديد بعمارات عبدالمنعم رياض بالمحطة، وذلك بحضور المستشار عمرو حتاتة، حيث أشاد المحافظ بسرعة الانتهاء من تشطيب المقر وتجهيزه بأحدث المعدات.

وخلال الجولة وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ٣ سيارات لسيرها عكس الطريق، كما وجه برفع كافة التراكمات بشكل دوري بطريق موقف شبين الكوم.