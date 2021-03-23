شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: مكتبة مصر العامة تساهم في ترسيخ الوعي الثقافي والمعرفي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور البارز الذي قامت به مكتبة مصر العامة في توعية النشء والشباب، بإعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها، ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم، للقراءة والبحث والاطلاع واستغلال أوقات فراغهم.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية المكتبة في ترسيخ الوعى الثقافى والمعرفى لدى النشء والشباب، لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكرى بكافة أشكاله، ومواجهة الإرهاب الأسود.

من جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، إلى أن المكتبة خلال شهر فبراير الماضى قدمت خدمات عدة منها نشاط تحفيظ قرآن كريم، حيث بلغ عدد المستفيدين منه ١٤ طفلا، ونشاط تلوين بلغ عدد المستفيدين منه ٢٠ طفلا، بالإضافة إلى نشاط Puzzle وبلغ عدد المستفيدين منه ٢٠ متدربا، فضلا عن نشاط الرسم والذي بلغ عدد المستفيدين منه ٤٨ طفلا متدربا، وكذلك نشاط الموسيقى حيث بلغ عدد المستفيدين منه ٦٦ متدربا ما بين شباب وكبار.

وأضافت مديرة مكتبة مصر العامة فى الزقازيق، أنه بالنسبة لمجال الدورات التدريبية والمشاركات المختلفة، فقد تم تنفيذ دورة English Club للشباب والأطفال وبلغ عدد المستفيدين منها ٥٤ متدربا، ودورة فوتوشوب للأطفال، كما بلغ عدد المستفيدين منها ٦٠ متدرب، بالإضافة إلى دورة تسويق إلكترونى للكبار وبلغ عدد المستفيدين منها ٥٦ متدربا، ودورة Free Lancer للكبار وبلغ عدد المستفيدين منها ٥٠ متدربا، وكذلك دورة تعليم شطرنج للكبار والأطفال وبلغ عدد المستفيدين منها ٦٦ متدربا، ناهيك عن تنفيذ Fun Day للشباب والأطفال واشترك به ٣٠ مشتركا، وكذلك المشاركة في تنظيم ورشة عمل فريق العمل الفعال للكبار وبلغ عدد المستفيدين منها ٣٠ مشتركا.

وأكدت مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، استمرار جهود المكتبة للقضاء على الأمية الفكرية والثقافية، ومحاربة كل أشكال التطرف الفكرى بالتوعية المستمرة.