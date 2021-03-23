شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي ينقل تحيات السيسي لعاهل الأردن: «مصر تولي اهتمامًا بالتعاون مع الأردن الشقيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقصر الحسينية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء إلى العاصمة الأردنية، عمان، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ29 للجنة المشتركة.

وحضر المقابلة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والسفير شريف كامل، سفير مصر في عمان.

واستهل جلالة الملك اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء، معربًا عن سعادته بتواجد الوفد الوزارى المصرى رفيع المستوى المشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة، خاصة في ضوء حجم التعاون الكبير بين البلدين الشقيقين مصر والأردن.

وأعرب الملك عبدالله الثانى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ودعمه لكل مقترحات التعاون التي يتم مناقشتها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولى لملك الأردن تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتطلعه للقاء الملك عبدالله الثانى قريبًا.

كما أطلع مدبولى ملك الأردن على أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الحالية للجنة المشتركة، في مجالات الربط الكهربائي، والصحة، والنقل، والإسكان، مشيرًا إلى أن اصطحابه لهذا العدد الكبير من الوزراء لحضور الاجتماعات، يعكس حجم الاهتمام الذي توليه مصر بالعلاقات والتعاون مع الأردن الشقيق.

واختتم الملك عبدالله الثانى اللقاء بطلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس السيسى، وتطلعه للقائه قريباً، مجدداً تأكيده على اعتزازه الشخصى بما يربط مصر والأردن من علاقات فريدة على كل المستويات الشعبية والحكومية.