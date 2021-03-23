شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يكرم الطلاب الأوائل ضمن مبادرة حاضنة الفائقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم صباح اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الخمس الأوائل من كليات الطب، الهندسة، الهندسة الإلكترونية الزراعة، العلوم ضمن بنود البروتوكول المبرم بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعى ويساهم في تمويل المبادرة الجمعية الشرعية الأساسية بالقاهرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وينسق المبادرة علميا الدكتور حسن عليوة وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح مبارك أن دور حاضنات الفائقين هو مساعدة الطالب المتفوق على الاستمرار في التفوق، وتشجيع الآخرين على التفوق من خلال الحافز المادي المقدم شهريا للطالب المتفوق وقيمته ١٠٠٠ جنيه، إلى جانب توفير رعاية صحية متكاملة، وتشجيع الموضوعات البحثية العلمية الجادة التي تقدم خدمات حقيقية وتمثل قيمة مضافة للعلم وتقدم حلول حقيقة لمشكلات المجتمع المصري، وتشجيع الطالب على التطوع في المجالات المختلفة بشرط استمرار التفوق.

ومن جانبه، أشار الباجوري إلى أن المبادرة تسعى إلى ضم طلاب الدراسات العليا الفائقين من كليات الطب، الهندسة، الهندسة الإلكترونية، الزراعة، العلوم من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين تشجيعا للباحثين الفائقين ودعم البحث العلمي لضمان الاستمرار في التميز بما يحقق تنمية وتطوير المجتمع المصري.

وأضاف الدكتور حسن عليوة وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمنسق العلمي للمبادرة أن الحافز الشهري للطلاب يستمر لمدة عام دراسي كامل ويستمر إذا داوم الطالب على التفوق حيث تم تكريم ٢٥ طالبا على مستوى الكليات المشاركة هذا العام.