شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم مطروح يشهد التقييم المركزي لنهائي مسابقة مسرحة المناهج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الثلاثاء فعاليات التقييم المركزي لنهائي مسابقة مسرحة المناهج بين طلاب مدارس الرويني الابتدائية ومطروح الرسمية المتميزة لغات والسيدة عائشة الإعدادية بنات وذلك بمسرح المدرسة الرسمية بحضور منى ناصف مدير عام الشؤون التنفيذية وسلوي لطفي موجه عام التربية المسرحية.

وقدم طلاب الرويني مسرحية منهجية عن الأساليب اللغوية لمادة اللغة العربية لاقت إعجاب واستحسان الحضور.

كذلك قدم طلاب المدرسة الرسمية لغات مسرحية جميلة موجزة باللغة الإنجليزية.

واختتمت فعاليات نهائي المسابقة بمسرحية منهجية معبرة عن شجرة الدر لطالبات الصف الثالث الاعدادي بمدرسة السيدة عائشة لاقت الإشادة والثناء من وكيل الوزارة.

وأشاد وكيل بأداء الطلاب المتميزين بفنون التربية المسرحية خلال أدائهم المسرحيات المنهجية والتي تهدف لتبسيط المنهج الدراسي من خلال الأداء الفني الجيد مثمنا الاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية لصقل مواهب الطلاب وتطوير شخصياتهم ليكونوا نواة طيبة في المستقبل.