شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إقامة أول قسم عناية متوسطة بمستشفى الحميات بالخارجة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إقامة أول قسم عناية متوسطة بمستشفى الحميات بالخارجة يضم ٦ أسرة، بتكاليف تقدر بنحو 800 ألف جنيه مزود بشبكة غازات وأجهزة خاصة بالرعاية، حيث تؤدى المستشفى حاليًا دور قسم العزل.

وأضاف محروس أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، قرر صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمستشفى صدر الخارجة تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال جائحة كورونا بشهادة عدد من المرضى الذين تلقوا العلاج خلال فترة العزل بالمستشفى.

وأشادوا بأداء فريق العمل بالمستشفى وتفانيهم في خدمة المرضى، مشيرًا إلى أن المكافأة يستفيد منها أكثر من ١٠٠ عامل وعاملة.