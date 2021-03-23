شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع جهود رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بـ3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الوزارة مع وفد من شركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات برئاسة المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي للشركة، وحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية دخول الشركة في عمليات الجمع السكنى والنقل ونظافة الشوارع بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، في إطار التعاون القائم فيما يخص التخلص الآمن والمعالجة للمخلفات.

وطلب وزير التنمية المحلية من مسؤولي الشركة بإعداد دراسة جدوي وعرض مقترح متكامل لعمليات تقديم الخدمات ونظافة الشوارع والجمع السكني بكل مناطق المحافظتين، بما يساهم في رفع كفاة المنظومة بجميع مراحلها، وتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات وتحسين جودة الخدمة بالمحافظتين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى بكل قوة لتغيير مستوى نظافة الشوارع في مختلف محافظات الجمهورية فيما يخص مستوى النظافة، للحصول على رضا ودعم المواطنين عند البدء في تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بما يساهم في إنجاح المنظومة، خاصة مع النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف الملفات الحيوية الأخرى التي تهم المواطن.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الدولة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة النظافة ترغب في تحقيق نتائج سريعة في مستوي نظافة الشوارع، وإعطاء المواطنين بارقة أمل بإمكانية حل مشكلة القمامة بصورة نهائية وحدوث تغيير في النظافة.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية دور توعية المواطنين فيما يخص منظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء أي مخلفات خاصة عند تنفيذ البنية التحتية والمشروعات الجارية في المنظومة الجديدة للمخلفات بكل المحافظات، ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى في مستوى النظافة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للاستثمار، أنه استكمالا للتعاقد الذي تم منذ أيام مع محافظتى الاسماعيلية وبورسعيد بوزارة التنمية المحلية بشأن عمليات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات ومن أجل الوصول لتطبيق المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات الصلبة، فالشركة على كامل الاستعداد لدراسة والدخول في عمليات الجمع والنقل لجعل المنظومة أكثر استدامة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإستفادة البيئية التي تنعكس بشكل كامل للمحافظتين.

وفي السياق ذاته، عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعًا بمقر الوزارة مع ناصر سيد عيد رئيس مجلس إدارة شركة «انفيرو ماستر» للخدمات البيئية، بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم متابعة آخر مستجدات التفاصيل الفنية لتقديم الشركة لخدمات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والنقل من المحطات الوسيطة لمصانع التدوير للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تنسق مع محافظة القاهرة لتوفير قطع أراضى تصلح لإقامة محطات وسيطة بالمنطقة الشرقية للاستفادة من كل الموارد المتاحة ورفع كفاة عمليات الجمع ومساعدة الشركات، مشددا على أن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان كافة مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بكافة المحافظات بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة لتطورات المنظومة على أرض المحافظات

وطالب وزير التنمية المحلية رئيس الشركة بإعطاء صورة جديدة عن الشركات المصرية العاملة في مجال المخلفات، قائلاً: «إثبتوا نفسكم كشركات مصرية تستطيع أن تنجح في هذا الموضوع الحيوى والهام للدولة المصرية والمواطنين».

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة، الشكر لوزير التنمية المحلية على دعمه المستمر للشركات المصرية في مجال المخلفات، مؤكدًا على وجود خبرات وإمكانيات كبيرة لدى الشركات المصرية في هذا المجال، متعهدا ببذل كل الجهود الممكنة لإنجاح منظومة المخلفات في المنطقة الشرقية بالقاهرة وإعطاء صورة إيجابية عن الشركات المصرية.