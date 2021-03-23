شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات إيجابية لقطاع التأمين.. فيتش سولوشنز: نمو التأمين على غير الحياة بمصر 9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا جديدًا بعنوان "توقعات إيجابية لقطاع التأمين فى مصر حتى عام 2025".

وتضمن الإنفوجراف توقعات إيجابية جديدة لوكالة "فيتش سولوشنز" عن "التأمين على الحياة وعلى غير الحياة" في مصر حتى عام 2025، وقد أظهرت التوقعات استمرار الارتفاع فى قيمة أقساط التأمين على غير الحياة، والذي يشمل كل من: التأمين على الممتلكات، والتأمين على السيارات، والتأمين الصحي، لتصل إلى 31.7 مليار جنيه في 2025، على حساب "التأمين على الحياة"، والمتوقع أن يصل إلى 15.5 مليار جنيه فى 2025، كما أشارت "فيتش" إلى أن نسبة أقساط التأمين على غير الحياة من الناتج المحلى الإجمالى، بلغت 0.4% مقابل 0.2% لأقساط التأمين على الحياة في 2020.

وقد توقعت "فيتش" أيضًا، أن يصل معدل نمو "التأمين على غير الحياة" إلى 9% خلال الفترة (2021-2025) مقارنة بـ 4.2% فى 2020، مع توقعات بأن يصل معدل نمو "التأمين الصحى" إلى 11.2%، و5% "للتأمين على السيارات"، و11.7% "للتأمين على الممتلكات" خلال الفترة نفسها، مقارنة بمعدلات النمو المُسجلة فى 2020، والتى قُدرت بحوالى 2.9% للتأمين على السيارات، و4.7% للتأمين على الممتلكات.