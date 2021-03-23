شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد بالحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الأربعاء 24 مارس 2021 إلى الإثنين 29 مارس 2021، حيث تشهد البلاد غدا، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-10) درجة مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل، كما يلى :

- يوم الأربعاء 24 مارس :

فرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة (30 % تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

- يوم الخميس 25 مارس :

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30 % تقريبا).

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء

- يوم الجمعة 26 مارس:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30 % تقريبا).

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن الفتاة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب البلاد .

- يوم السبت 27 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد

- يوم الأحد 28 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

- يوم الإثنين 29 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



