شكرا لقرائتكم خبر عن طرح سلع رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تبدأ من 15- 35% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت بمجمعاتها الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1350 مجمعا استهلاكيا كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان، بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 35%، إضافة إلى السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت طعام ودواجن ولحوم حمراء طازجة وأيضا مجمدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتلقى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً حول الاسعار التي تطرح بها المستلزمات الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية، وأكد التقرير أن أسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات، وصولا إلى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيه، وأفاد التقرير الوارد من شركات المجمعات أن قمر الدين يبدأ من 23 جنيه والزبيب المصرى من 20 جنيه وصولا إلى 24 جنيها بكل أنواعه.

وبالنسبة لشنطة رمضان، فقد أشار التقرير إلى أنها حسب طلب المواطن، مؤكدا ان الشنطة الرمضانية تبدأ من 50 جنيها وصولا الى 207 من الجنيهات بحوالي 13 صنفا من السلع، كما اكد التقرير ضخ كميات كبيرة من السلع الاساسية، مشيرا الى ان الارز يباع بالمجمعات بـ8 جنيهات والزيت بـ17 جنيها للتر، وأضاف التقرير إلى أن الدواجن تباع بالمجمعات بـ 30 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلي ب 65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بمواصلة ضخ السلع الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى السلع الأساسية من أرز وزيت ومكرونة ولحوم طازجة وجمدة مع الاحتفاظ بالتخفيضات المخطط لها سابقا، مشيرا الى ان معارض اهلا رمضان سوف تبدأ في الفترة من 4 الى 12 ابريل القادم ، مؤكدا دخول عدد كبير من السلاسل التجارية في المعارض، إضافة إلى الشوادر التي سوف تنشأ بالتعاون مع الغرف التجارية والمحافظات والتي ستوفر كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية، بتخفيضات تبدأ من 15 إلى 35%.

