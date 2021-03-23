شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشهد تسليم 5344 بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات فى مستهل زيارته للمحافظة، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

ويشهد الوزير برفقة المحافظ تسليم 5344 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية، منها 3237 للعمالة غير المنتظمة، و2107 لصغار الصيادين، تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام للمحافظة، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

كما يسلم الوزير خلال الزيارة 1571 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، كما يقوم الوزير والمحافظ بزع شجرات زيتون بالمحافظة ضمن مبادرة "هنجملها"، ويلتقي العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة، ويسلم شهادات اتمام التدريب بالدورة التدريبية علي مهن كهرباء التوصيلات والتفصيل والحياكة بالوحدات المتنقلة، فضلا عن تكريم بعض العاملين من الكفاءات بالمديرية.

وشارك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، على هامش الجولة، فى زرع 1050 شجرة زيتون داخل وخارج ديوان المحافظة، ضمن مبادرة "هنجملها".

جاء ذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وعبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة ، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، والمهندس محمد سعيد قبطان، منسق عام المبادرة، وذلك إطار المبادرة والتي انطلقت على مستوى الجمهورية.

وقال وزير القوى العاملة: إن المبادرة تهدف إلى تجميل المحافظة بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلى أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء، مشيدًا بدعم المحافظة للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.

من ناحيته، أكد المحافظ حرص المحافظة على زراعة كافة الأماكن بالمحافظة لزيادة المساحة الخضراء وكذلك تنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة، وأشاد بهذه المبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.

ومن ناحيته، أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة "هنجملها" إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

وأكد الدكتور محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، أنه لن يتم صرف المنح للعمالة غير المنتظمة إلا بعد أن يتم تسجيل المهنة فى البطاقة، ويصبح الرقم القومى يوضح أنه مسجل عمالة غير منتظمة، وذلك من أجل حصر واقعى لذلك، وأشار الوزير إلى أنه ممكن أن يتم تغير الوظيفة مرة أخرى بعد الالتحاق بعمل جديد بشكل طبيعى وبسهولة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة الدقهلية، وتسليم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وثائق تأمين لعدد 3238 عاملا من العمالة غير المنتظمة وتسليم وثائق التأمين لعدد 2107 صياد ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأكد وزير القوى العاملة، أنه ليس بمصر أعداد كبيرة من العمالة العائدة من الخارج، وأن السبب فى عودة العمالة هى جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن العمالة المصرية عليها إقبال كبير من دول العالم.

وأشار إلى أن حصر وزارة الهجرة للعمالة العائدة من الخارج كانت 6000 فرد وتم التصفية ووصلت إلى 4500 فرد، من بينهم 591 فردا بمحافظة الدقهلية.

وأوضح سعفان، أن العمالة العائدة من الخارج تم تقسيمهم إلى 3 أجزاء جزء منهم يرغب فى وظيفة والثانى يرغب فى مشروع والآخر يرغب فى العودة إلى الخارج وعاد.

وطالب وزير القوى العاملة من مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بتوفير قاعدة بيانات للأنشطة المختلفة وضرورة المتابعة المستمرة للعمال وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة للتأكد من عدم وجود أى معوقات أمامهم لإشعارهم بأن مصر معهم وإشعارهم بالأمان.

كما طالب بتوفير فرص عمل للخريجين من مراكز التدريب وتوفير الاعتمادات المالية حال القيام بمشروعات صغيرة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة هى أمل مصر وتساهم بشكل كبير فى خفض نسبة البطالة.

وأكد أن مصر فى ظل جائحة كورونا التى أخذت الأخضر واليابس فى دول العالم ومن بينها الدول الكبيرة، تجد مصر تحقق معدلات كبيرة فى النمو وانخفاض معدلات البطالة وطالب عمال مصر فى الوقوف بالصفوف الأولى للدفاع عن مصر والرد بكل قوة وبكل حسم على الشائعات التى يطلقها أعداء مصر فى الداخل والخارج.