شكرا لقرائتكم خبر عن 128 إماما وقارئا مصريا يحيون أيام وليالى رمضان فى 24 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد وزارة الأوقاف، إيفاد 27 إماما وقارئًا جديدًا خلال شهر رمضان المقبل "1442هــ"، وذلك إضافة إلى (121) موفدًا ومعارًا يحيون ليلى شهر رمضان المبارك 1442هــ فى (24) دولة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى ضوء دور مصر الريادى فى نشر الفكر الإسلامى الصحيح فى مختلف دول العالم، ودور وزارة الأوقاف فى ذلك من خلال أئمتها وموفديها إلى مختلف دول العالم.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه بالإضافة إلى ذلك هناك نحو 2230 من أئمة الوزارة الذين يعملون بمختلف دول العالم كمتعاقدين للعمل بالدعوة أو التدريس، ويسهمون فى إحياء أيام وليالى الشهر الفضيل بالدول التى يعملون بها.

وتبقى حوالى 20 يوما على شهر رمضان المعظم، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل، ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنيـــن الموافق 12/4/2021م (اليوم التالى ليوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفى القاهرة بـ 30 دقائق، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الاثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان 1442هـ، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء13/4/2021م.