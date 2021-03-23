شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتفادى الأثار الضارة للعواصف الترابية؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت وزارة الصحة والسكان، حزمة من النصائح لحماية المواطنين من الأثار السلبية للعواصف الترابية التي ضربت البلاد على مدار الساعات الماضية خاصة مرضى الأمراض المزمنة، والحوامل والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: نستهدف تجنب حدوث مضاعفات بالتزامن مع عدم استقرار أحوال الطقس حيث نصح بتناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم، وذلك للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض وهم الأطفال الأقل من 5 سنوات، وأصحاب السن الأكبر من 65 عامًا، والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.

ونصحت الوزارة، بالابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات، والاهتمام بتناول المشروبات الدافئة والإكثار من تناول المياه، منوهَا بأنه يفضل عدم الخروج من المنزل في الأيام التي تنتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف اضطرارية، على أن تتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة، كما يفضل الابتعاد عن الحيوانات الأليفة، خاصةً تلك التي تحتوي على شعر كثيف حيث إنها تؤدي إلى تهيج في الشعب الهوائية.

وأكدت الوزارة، جاهزية مستشفيات الأمراض الصدرية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية لاستقبال أية حالات مرضية من المواطنين، مؤكدًا توافر المستلزمات الطبية والأدوية التي قد يحتاجها المرضى، وأهمية إقلاع مريض الأمراض الصدرية عن التدخين بكافة أنواعه إذا كان المريض مدخنًا، أو الابتعاد عن الأماكن التي تكثر فيها أدخنة السجائر، لتجنب الإصابة بنوبات الربو الشعبي.

ونصح بعدم تعرض مرضى الحساسية والأمراض الصدرية لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر، وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مع الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلترًا للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

وأشار إلى أنه عند الإصابة بضيق في التنفس بشكل متكرر، يفضل الذهاب إلى الطبيب للخضوع إلى العلاج المناسب، ونصح بأهمية تجنب الأدوية المهيجة للشعب الهوائية.