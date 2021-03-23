شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تستجيب لـ"الخليج 365" وتصلح كابينة تليفون أرضى ببولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة سريعة من الشركة المصرية للاتصالات لمناشدة واردة لليوم السابع بعنوان: قارئ يشكو تهالك كابينة تليفون ببولاق، أكدت الشركة فى ردها علي الشكوي المرسلة من القارئ محمد أحمد محمد إلي خدمة صحافة المواطن والتي تقدمها الخليج 365 بأنه تم التواصل مع القارئ صاحب الشكوي لمعرفة وفحص الشكوي المقدمة، حيث يشكو من تهالك البوكس الخاص به في محافظة الجيزة سنترال بولاق الدكرور، وتم حل المشكلة وتغيير البوكس المتهالك وتركيب بوكس آخر، وتم رفع كفاءة الكابل الأرضي والتأكد من عمل الإنترانت الأرضي الخاص بالقارئ بكفاءة.

وكان القارئ محمد أحمد محمد من محافظة الجيزة، أرسل شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"الخليج 365"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، متضررا فيها من تهالك البوكس الرئيسى لخطوط التليفون الأرضي، وقال القارئ خلال رسالته لليوم السابع :"نعانى من تهالك البوكس الرئيسى للتليفون الأرضى وذهبت أكثر من مرة لتقديم شكوى إلى سنترال بولاق دكرور دون جدوى".

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.