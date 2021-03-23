شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العربية للتصنيع تحتفل بعيد الأم وتكرم الأمهات المثاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الاحتفاء وتكريم الأم المثالية بالهيئة العربية للتصنيع لعام 2021، قام الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمنح شهادات التقدير للأمهات المثاليات على مستوى مصانع وشركات الهيئة، وذلك فى احتفالية بمناسبة عيد الأم.

ووجه الفريق عبد المنعم التراس الشكر للأمهات على ما بذلوه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملى فى أداء مهام وظيفتهن.