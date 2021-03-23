شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تؤكد على تيسير إجراءات صرف المساعدات للمستفيدين من تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية عن شهر مارس الجارى للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة، وهما الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، كما نبهت الوزارة على كافة المنافذ بتيسير كافة إجراءات الصرف للمستفيدين خاصة كبار السن.

وتصرف وزارة التضامن، المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى "بقيمة تتجاوز 18.5 مليار جنيه سنويا، لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم في استكمال مراحل تعليمهم، ويحصل الطالب في مرحلة الابتدائي على منحة شهرية بـ80 جنيه، والطالب في المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيه، والطفل أقل من 6 سنوات يحصل على 60 جنيه شهريا، بجانب ما يصرف للأسرة من دعم نقدى بقيمة 325 جنيه شهريا بحد أقصى حاليا طفلين داخل الأسرة.

يذكر أن برنامج "تكافل وكرامة" نجح فى توفير مساعدات مالية بقيمة تتجاوز 18.5 مليار جنيه سنويا، لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية، ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة.

كما يستهدف برنامج التربية الأسرية فى برنامج تكافل وكرامة 3.4 مليون أسرة بمساعدة شبكة كبيرة من الرائدات تضم حوالى 2400 رائدة والمكلفات بالخدمة العامة ويبلغ عددهم 4500.

تمثل السيدات نسبة 78% من إجمالى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من بينهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا وبلغت قيمة القروض الميسرة فى برنامج تكافل وكرامة 1.4 مليار جنيه في عام 2021 وعدد السيدات المستفيدات من القروض الميسرة بلغ 220 ألف سيدة.