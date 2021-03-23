شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال المواطنين على منافذ "كلنا واحد" لشراء مستلزمات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافذ وشوادر "كلنا واحد" إقبال من المواطنين لشراء مستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة، فى أكثر من 750 فرعا بمبادرة "كلنا واحد" على مستوى الجمهورية.

وتوفر مبادرة "كلنا واحد"، سلعًا غذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، فيما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية لعرض وبيع منتجاتهم من السلع "الغذائية، الصناعية، وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%، إلى جانب التنسيق مع مسئولى عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة استاد القاهرة الدولى، وذلك خلال فترة المبادرة.

وأطلقت وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم 2021، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

واتخذت الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من "سلع غذائية "إستراتيجية – أساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس ومفروشات – مستلزمات طبية وقائية"، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى تصل إلى أكثر من 750 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

وجرى التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.