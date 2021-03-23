شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف معدلات الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكرونا يتم اثبات اصابتها باجراء تحاليل الــ pcr وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشارت الوزارةإ، إلى ن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 196061 من ضمنهم 150424 حالة تم شفاؤها، و11637 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف