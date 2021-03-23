شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الحرارة بالقاهرة الآن 27 درجة ورمال مثارة وسرعة الرياح 18 عقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 27 درجة وسرعة الرياح 18 عقدة والظاهرة المؤثرة رمال مثارة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى 3000 متر.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الإسكندرية تسجل الآن درجة حرارة 20 درجة، وسرعة الرياح 18 عقدة، وتم التحسن فى مستوى الرؤية أصبح 6000 متر.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت إنذارا جويا اعتبارا من الساعة 11 مساء أمس الإثنين 22 مارس إلى الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء 23 مارس.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع تتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا المنخفض يؤدى لنشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى ( 40 ، و 50كم / ساعة ) مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة.