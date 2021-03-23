النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات بواقعة سرقة 290 ألف جنيه من شقة بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بسرعة القبض على المتهم بسرقة 290 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من شقة سكنية في عين شمس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من مواطن مفاداه أنه عقب عودته إلى شقته اكتشف سرقة 290 ألف جنيه ومشغولات ذهبية خاصة بزوجته من داخل شقتهما، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وجار تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.