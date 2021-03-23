"البيئة": نسعى لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحكومة تسعى لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات، التي شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء، لتعطي بارقة أمل للمواطن بإمكانية القضاء على مشكلة المخلفات، منها محافظة الإسماعيلية لقرب اكتمال البنية التحتية بها؛ مما سيساعد على تنفيذ نموذج تجريبي لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، لمحافظة الإسماعيلية، والتي التقت خلالها بالمحافظ شريف فهمي بشارة؛ لمناقشة تحديث المخطط الخاص بالمحافظة في منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأشادت الوزيرة بالإجراءات التي اتخذتها المحافظة في نظافة الشوارع، موضحة أن زيارة اليوم تأتي في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي لوزارة البيئة في إدارة المنظومة، حيث أعدت المخطط الأول للمنظومة بالمحافظة خلال 2019/2018، ومع قيام وزارة التنمية المحلية بالجزء التنفيذي للبنية التحتية ظهرت بعض التحديات التي تطلبت تحديث المخطط لمواجهتها والتواءم معها.

وأكدت أنه سيتم دعم المحافظة بـ6 محطات وسيطة متحركة خلال هذا العام، والانتهاء من تشغيل مصنع التدوير، إلى جانب الدفع بخلية دفن جديدة.

وشددت الوزيرة على أن قانون المخلفات الجديدة يساعد العاملين غير الرسميين بقطاع المخلفات الصلبة على تقنين أوضاعهم، حيث يتطلب حصولهم على ترخيص بمزاولة المهنة حتى لا توقع عليهم الغرامات، موضحة أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي نجحا في إطلاق قاعدة بيانات تمكن هؤلاء العمال من تسجيل بياناتهم وقام بالفعل 4آلاف و20 عاملا بتسجيل بياناتهم من منشأة ناصر و15 مايو، كما تعمل وزارتي التضامن الإجتماعي والقوى العاملة على منحهم مسمى وظيفي وحوافز اجتماعية وصحية، بجانب توعية المواطنين بالمنظومة وقيام منظمات المجتمع المدني بدورها في ذلك.

من جانبه، أشاد محافظ الإسماعيلية بتعاون وزارة البيئة في إدارة المخلفات، مؤكدا أن هناك تقدما ملحوظا في المنظومة نتيجة المتابعة الدائمة أثناء التنفيذ، وتعاون جميع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على تطبيق تجربة الجمع المنزلي بحي من الأحياء بنطاق المدينة استعدادا لتعميمها بكافة أنحاء المحافظة، وتوفير آليات النجاح، مع تقدير التكاليف وعمليات الفرز وتذليل كافة المعوقات لحصد نتيجة التجربة في يوليو المقبل.