شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تحذر المواطنين: لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة وابتعدوا عن اللوحات الإعلانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت محافظة الجيزة المواطنين توخي الحذر وعدم النزول من المنازل إلا في حالات الضرورة حرصًا على سلامتهم، وذلك في إطار متابعة محافظة الجيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الإنذار المبكر لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية إعتبارًا من مساء أمس الأثنين والتي تستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

ووجهت محافظة الجيزة في بيانها، الثلاثاء، مناشدة للمواطنين عدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية، والقيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة لثأثير نشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تشهد معظم محافظات الجمهورية نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وتشهد بعض الظواهر الجوية المتغيرة