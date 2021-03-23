شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: حجم التجارة الإلكترونية الرسمية 80 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم سوق التجارة الإلكترونية وفقا لآخر احصائية في عام 2018 بلغ 3.6 مليون دولار ووصل بعد جائحة كورونا إلى 4.8 مليون دولار بما يقرب من 80 مليار جنيه مصر حاليا، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية ومع وجود عدد كبير من الصفحات غير الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي متخصصة في عمليات البيع والشراء، فقد يصل حجم التجارة الإليكترونية إلى 5 أضعاف ذلك بما يقرب من 400 مليون جنية لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإليكترونية من خلال البورصة السلعية .

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نيابة عن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.