شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أساقفة الإسكندرية» وسفير اليابان يوقعان بروتوكول لتطوير مباني وحدة الصم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ونوكى ماساكى السفير اليابانى بالقاهرة، بروتوكول تعاون لتطوير مبانى وحدة الصم ضعاف السمع التابعة لجمعية الناردين للخدمات الاجتماعية بالكنيسة الأسقفية.

وقال المطران منير حنا، أن وحدة الصم وضعاف السمع، تُدرب الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة مهنياً إلى جانب التعليم الأساسى، وتهتم الوحدة بتعليم لغة الإشارة للأطفال وأسرهم حتى يتمكنوا من التواصل الجيد بين بعضهم البعض وباقى أفراد المجتمع.

وأضاف :«يهدف التدريب المهنى إلى مساعدة الشباب والفتيات من ضعاف السمع على القيام بمشروعات إنتاجية تساعدهم أن يحيوا حياة كريمة».

وأوضح أن هناك شراكة أيضا بين مؤسسة الناردين الاجتماعية ومؤسسة مصر الخير في مجال رعاية الصم وضعاف السمع.

رئيس "أساقفة الاسكندرية" والسفير اليابانى يوقعان بروتوكول لتطوير مبانى وحدة الصم والسمع (صور)

رئيس "أساقفة الاسكندرية" والسفير اليابانى يوقعان بروتوكول لتطوير مبانى وحدة الصم والسمع (صور)