شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 46 حالة تعدِ وتحقيق 27% من مستهدف الموجة 17 في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة المحلية بمحافظة قنا، لليوم الثالث على التوالى بتنفيذ فاعليات الموجة الـ 17 بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة «طرح النهر» لاستغلالها للصالح العام وخدمة المواطنين وفرض هيبة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

وأسفرت الحملة عن إزالة ٤٦ حالة تعدى حتى الان من اجمالى ١٧٢ حالة تعدى مُستهدف ازالتها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة مع مراعاة البعد الإجتماعى بنسبه تنفيذ بلغت 27 %. وقال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ان حملات الازالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وكافة مستويات الادارة المحليه وقطاع الرى بالمحافظة وذلك لاستغلال تلك المساحات في منافع عامة للدولة تخدم جموع المواطنين وأيضا فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أومحسوبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.

مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.

وأشار الداودى، إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافه الاجهزة المعنيه على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفه. هذا وكلف محافظ قنا رؤساء المدن والقرى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات .

مؤكدا على اعداد تقرير يومى لموقف الازالات ورفعها اول باول لوزارة التنميه المحليه ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.