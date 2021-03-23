شكرا لقرائتكم خبر عن دهان وإنارة وتشجير وشاشات.. محافظ القليوبية يناقش مقترح لتطوير محطة قطار بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لمناقشة مقترح لتطوير محطة قطار بنها لتصبح واجهة حضارية تليق بزوار مدينة بنها عاصمة المحافظة، وتماشيًا مع أعمال التطوير والتجميل التي تتم بشوارع مدينة بنها.

وقال محافظ القليوبية في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن التطوير يشمل دهان الواجهات الشرقيه والقبلية للمحطة وسور السكة الحديد بنطاق مدينة بنها، ومداخل ومخارج المحطة ومراعاة الشكل الجمالي والإنارة والتشجير ووضع اللافتات والشاشات الإرشادية، مؤكدًا على ضرورة البدء فورًا في أعمال التطوير والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، وضرورة التنسيق التام أثناء العمل حتى لا تعوق حركة مرور المشاة والركاب.

وتابع محافظ القليوبية مع علي عبدالستار رئيس مدينة بنها أعمال تطوير شوارع العاصمة بشارع فريد ندا وكورنيش مدينة بنها، موجهًا المحافظ بدفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لتلبية رغبات المواطنين والتخفيف عليهم والعمل علي تسيير الحركة المرورية

جاء الاجتماع بحضور المهندس عماد أسعد نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الخدمات، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، ورئيس مدينة بنها ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية ومدير وحدة تطوير العشوائيات ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة.