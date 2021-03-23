شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وكالة الفضاء يزور الجامعة اليابانية والاتفاق على تصنيع أجزاء من قمر «الكيوب سات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور وفد من المتخصصين بوكالة الفضاء المصرية الجامعة المصرية اليابانية غدًا الأربعاء، لمناقشة التصميمات الهندسية للأجزاء المطلوب تصنيعها بالقمر الصناعي الكيوب سات

وقال الدكتور أيمن محروس، مدير مختبر أبحاث البيئة الفضائية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنه في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك بين الجامعة المصرية اليابانية ووكالة الفضاء المصرية تم الاتفاق علي بداية تصنيع بعض الأجزاء بالقمر الصناعي الكيوب سات بالجامعة بالشراكة مع الوكالة.

وأوضح مدير مختبر أبحاث البيئة الفضائية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في تصريحات الثلاثاء، أن فريق من الجامعة يقوم بدراسة التصميمات وعمل نموذج أولية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق تم عقب زيارة قام بها وفد من الوكالة شملت بعض المعامل المتخصصة في الجامعة، واطلع على الامكانيات المعملية والبحثية المتميزة بالجامعة مما يؤهلها للقيام بتصنيع بعض أجزاء «كيوب سات» الأقمار الصناعيه الصغيرة

وأشار إلى أٔن معمل الأقمار التعليمية في الجامعة المصرية اليابانية يتكون من 4 وحدات رئيسية هي نموذج قمر صناعي تعليمي لتطبيقات «الاتصالات – الاستشعار من البعد – البيئة الفضائية»، وأجهزة محاكاة تشغيل واختبار الأقمار الصناعية ومعدات تشغيل التجارب العلمية علي القمر الصناعي التعليمي ووحدة محاكاة المحطة الأرضية مع برمجيات تشغيل القمر التعليمي وتطبيقاته المختلفة.

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