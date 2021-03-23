شكرا لقرائتكم خبر عن 1844 طالبًا أدوا الامتحانات في جامعة جنوب الوادي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي الثلاثاء، جولة تفقدية للجان الامتحانات، رافقه خلالها الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بكليتي الطب البشري والحقوق.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 للتأكد من حسن سير لجان الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم 1844 طالبا وطالبة حيث أدى الامتحانات طلاب الفرقة الخامسة بكلية الطب البشرى وعددهم 248 وطلاب الفرقة الرابعة انتظام وانتساب بكلية الحقوق وعددهم 1596 طالبا.

شهد الجولة الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب والدكتور مجمد رشدي وكيل كلية الحقوق.