شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لجائزة اليونسكو «كالينجا» لنشر العلوم 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرا مقدما من د.غادة عبدالبارى، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول إعلان اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو كالينجا (kalinga) الخاصة بنشر العلوم لعام 2021.

وأشار التقرير إلى أن جائزة كالينجا هي جائزة دولية تمنح لمكافأة المساهمات الاستثنائية التي قدمها الأفراد في إيصال العلوم إلى المجتمع، وتعزيز تعميم العلوم، وإثراء التراث الثقافى للأمم، وتتماشى بشكل مباشر مع سياسات منظمة اليونسكو.

وأوضح التقرير أن الجائزة تُمنح للكُتاب والمحررين والمحاضرين ومديرى البرامج الإذاعية التليفزيونية أو منتجى الأفلام، الذين كرسوا حياتهم المهنية لتفسير العلوم والبحوث والتكنولوجيا لعامة الناس.

وأضاف التقرير أن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تتلقى الترشيحات من خلال عرضها على لجنة العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، إحدى اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة.

كما يتم تقديم عدد من المستندات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وهى:

استمارة التقدم بعد استيفائها على الرابط التالى: https://secure.unesco.org/survey/index.php?sid=87724&lang=en

خطاب توصية من الجهة المرشحة.

وصف خلفية المرشح.

ملخص العمل، أو نتائج العمل حول تعميم العلوم، بما في ذلك المنشورات والمواد الداعمة الأخرى؛ لتقديمها للنظر فيها.

وصف لكيفية مساهمة عمل المرشح المقدم في تعميم العلوم.

بالإضافة إلى إرسال خمس نسخ ورقية من هذه المستندات مرفقة بخمس دعائم رقمية USB أو CD أو DVD محمل عليها كل المستندات المطلوبة، وترسل أيضا نسخة (soft copy).

ولفت التقرير إلى أن من يريد التقدم لهذه الجائزة يرسل أوراق ترشحه إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في موعد أقصاه 1 مايو 2021، حتى يتسنى للجنة البت في الطلبات المقدمة، وموافاة المنظمة بها قبل 17 مايو 2021 (ولن يُلتفت للترشيحات الواردة بعد الموعد المحدد أو غير المستوفاة لمعايير الاختيار وفق شروط الجائزة)، وذلك على البريد الإلكترونى التالى:

[email protected]

[email protected]

واختتم التقرير بأن قيمة الجائزة تبلغ 40 ألف دولار أمريكى، وشهادة وميدالية فضية باسم اليونسكو- ألبرت أينشتاين، وسيحصل الفائز أيضًا على كرسى كالينجا على النحو الذي أنشأته حكومة الهند (وزارة العلوم والتكنولوجيا) والذى يتكون من شهادة وجائزة نقدية قدرها 5000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى دعوة الفائز لزيارة الهند لفترة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، للمشاركة في الاجتماعات مع العلماء بالهند. وقد جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام.