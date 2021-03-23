شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نويبع .. إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء وموانئ السويس نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت بميناء نويبع 38 عقدة جنوبية وشدة الرياح ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطرب.

وبلغت شدة الرياح بموانئ السويس 40 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج 6 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأعلنت الهيئة رفع درجة الاستعداد بموانيها الستة بالثلاث محافظات (السويس – البحر الاحمر – جنوب سيناء) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

وتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.