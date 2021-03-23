شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١٤١ كجم لحوما ودواجن فاسدة في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا بالتعاون مع مديرية التجارة والتموين حملة تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة بمركزىّ قنا وقفط تنفيذا لتكليفات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة و سلامة المواطنين هذا وأسفرت الحمله التفتيشية عن ضبط ١٤١ كجم لحوم مجمدة ودواجن ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح محافظ قنا أنه تم تحرير ثلاثة محاضر بمدينة قنا بإجمالى ١٣٥ كجم دواجن مجمدة ولحوم ومصنعات ومجمدات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير ثلاثة محاضر أخرى مخالفة للذبح خارج المجازر الحكومية بدائرة مركز قفط، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار جهود مديريتىّ الطب البيطري والتموين للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وضبط المتلاعبين من التجار. ‪

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة قنا أن المديرية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين وعدم السماح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى.