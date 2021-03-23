شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيئ .. سقوط شجرة ضخمة من استراحة محافظ الدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب الطقس السيئ في سقوط شجرة ضخمة بالاستراحة الرسمية لمحافظ الدقهلية إلى خارج الشارع أمام الاستراحة مما أدى إلى توقف الحركة المرورية في أحد أهم شوارع مدينة المنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض المواطنين بسقوط شجرة ضخمة من داخل الاستراحة الرسمية لمحافظ الدقهلية وسقوطها بالخارج بعرض الشارع الرئيسى مما تسبب في توقف الحركة المرورية بالكامل في الشارع بالاتجاهين، وقطع أسلاك الكهرباء، وانقطاع الكهرباء عن المنطقة وعن الاستراحة وأنقذت العناية الإلهية المارة والسيارات من الخطر.

انتقل ضباط مباحث قسم ثاني المنصورة إلى مكان البلاغ وتبين سقوط شجرة ضخمة موجودة بجوار سور الاستراحة الرسمية لمحافظ الدقهلية من الداخل وسقوطها إلى الخارج باتجاه الشارع مخترقة السور ومحدثة تلفيات به بالإضافة لتسببها في توقف الحركة المرورية بالشارع بالكامل.

تم إخطار قوات الحماية المدنية والبيئة وحى شرق والمرور للانتقال لمكان البلاغ والعمل على إزالة الشجرة من مكانها واستعادة السيولة المرورية بالشارع.

قام ضباط مرور الدقهلية بعمل حواجز على الطريق من الجانبين وتحويل السيارات لداخل حى توريل لحل الأزمة المرورية، واستدعت رئاسة حى شرق البلدوزر والمعدات الثقيلة لرفع الشجرة من مكانها .