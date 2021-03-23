شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني .. توقف حركة الصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس، لليوم الثاني على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، اليوم الثلاثاء.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بكفرالشيخ، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء البرلس باستمرار توقف حركة الصيد، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر محافظ كفر الشيخ توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.