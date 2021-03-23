«القومي للمرأة» بالمنيا و«الغذاء العالمي» يختتمان حملة طرق أبواب سيدات 17 قرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا بإشراف الدكتورة منال أبوسمرة مقررة الفرع حملة «ريادة الأعمال للمرأة الريفية» بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى، والتى استهدفت 72 رائدة ريفية والتى بدأت يوم تدريبى لهن بمقر الفرع عن ريادة الأعمال للمرأة الريفية، استتبع بحملة طرق أبواب لمدة 5 أيام ب 17 قرية من القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لنشر رسائل توعية عن أهمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والادخار للمرأة الريفية.

وخلال زيارة وفد فرع المجلس لقرية جريس بمركز أبوقرقاص بحضور مقررة الفرع والأعضاء أحمد ثابت، مارى هنري، نهى حشمت، صباح رمضان، رباب سيد، شريف شوقى من الجهاز الإداري، مصاحبا ممثل برنامج الغذاء العالمى أشرف أديب مسؤول برنامج تحسين سبل المعيشة والتمكين الاقتصادى ببرنامج الأغذية العالمى. وأكدت «أبوسمرة» أنه تم الاجتماع بالسيدات صاحبات المشاريع الصغيرة والراغبات في إقامة مشروعات للوقوف على المشكلات التي يعانين منها.

قومي المرأة بالمنيا و"الغذاء العالمي" يختتمان حملة طرق أبواب سيدات 17 قرية (صور)

وقال أشرف أديب إن الزيارة لمتابعة سير الحملة والتأكد من وصول الرسائل إلى المستهدفات للحث على إقامة مشروعات خاصة لهن لتحسين أوضاعهن الإقتصادية، وقد رصدت الحملة استجابة لنماذج عديدة من السيدات لرسائل الحملة وعزمهن على إقامة مشروعات مطالبات القائمين على الحملة بتنظيم دورات لهن على كيفية البدء وإدارة مشروعات صغيرة.