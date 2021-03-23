شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: لن نستخدم لقاح كورونا دون موافقة هيئة الدواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، أنه لن يُستخدم لقاح كورونا دون الحصول على موافقة من هيئة الدواء وليس هناك تمييز بين الفئات، موضحًا أن الدولة توفر اللقاحات بكميات متتالية جزء كبير منها من الصين.

تابع تاج الدين خلال مداخلة إلى برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنه سيصل مصر بداية من 30 مارس عدد دفعات متتالية من لقاحات كورونا المختلفة، مناشدًا الفئات المستحقة الاستمرار في التطعيم للوقاية من المرض لتقليل حجم الفيروسات المنتشرة، مع الحد من المضاعفات الخطيرة الناتجة عن هذا الفيروس.

أضاف أن كل اللقاحات التي أتت إلى مصر تم التأكد من تسجيلها في بلد المنشأ وعمل تجارب إكلينيكية سريرية، لأن التطعيمات مثل الأدوية بحاجة إلى فترة للدراسة، مشيرًا إلى أنه لم يتم نشر أي أعراض جانبية خاصة باللقاح إلا ما تم نشره عالميًا وهي أعراض بسيطة.

أوضح مستشار الرئيس لشؤون الصحة أن الجميع يسعى لصالح المجتمع والمواطنين، مضيفًا أن الكثير من دول العالم تشهد زيادة في حالات الإصابة بالفيروس ومصر حاليًا في مرحلة التذبذب في عدد الحالات كذلك وهناك احتماية واردة بدخول الدولة موجة ثالثة، متمنيًا أن تكون أقل شراسة وعدد إصابات أقل من الموجات السابقة.