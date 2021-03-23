شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للأتربة تضرب الإسكندرية.. والملاحة البحرية «منتظمة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، لرياح مثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة الملاحة البحرية.

وأكد أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة البحرية، نظرا لوجود ارتفاع أمواج البحر في المعدلات التي تسمح بتحرك السفن بشكل آمن.

فيما لم تتلق غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أي بلاغات تتعلق بوجود خسائر أو أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت «إنذار جوي»، حذرت فيه من تعرض البلاد لنشاط رياح مثير للرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة، قادمة من ليبيا.

رياح مثيرة للأتربة تضرب الإسكندرية.. و الملاحة البحرية لم تتأثر- صور

وأضافت الهيئة أن سرعة الرياح ستصل إلى 50 كيلو في الساعة، ما يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والسريعة.

أما بالنسبة للملاحة البحرية، ستكون حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج 3.5 متر، والأحمر مضطرب وارتفاع الموج 4 أمتار، منطقة خليج السويس مضطرب وارتفاع الموج 5 أمتار.